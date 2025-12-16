Russia-Ucraina pace vicina? Ecco cosa succederà dopo i negoziati a Berlino e cosa può andare storto

Dopo quasi otto ore di negoziati intensi a Berlino tra Ucraina, Russia e l'inviato speciale americano, si prospetta un possibile accordo di pace. L'esito delle trattative apre nuove speranze, ma restano ancora margini di incertezza su cosa potrebbe compromettere un possibile successo e sui prossimi passi da intraprendere.

Dopo quasi otto ore di intense discussioni a Berlino tra l’Ucraina, la Russia e l’inviato speciale americano, un accordo di pace per porre fine alla guerra sembra essere più vicino che mai. Funzionari degli Stati Uniti hanno fatto sapere, pur restando anonimi, che il 90% dei problemi tra i due Paesi sarebbero stati risolti. Il viceministro degli Esteri russo ha confermato, dicendo che Mosca e Kiev sono “sulla soglia” di una soluzione diplomatica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, pur riconoscendo che le discussioni sono state “produttive”, ha mantenuto un tono più cauto, soprattutto su un punto cruciale. Cultweb.it

