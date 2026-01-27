Ucraina attacco su Odessa Trilaterale positivo ma la pace è ancora lontana

La recente escalation a Odessa evidenzia le tensioni persistenti in Ucraina. Nonostante un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina abbia rappresentato un passo positivo, la strada verso una pace duratura rimane complessa. Le dinamiche attuali richiedono attenzione e dialogo per favorire una risoluzione stabile del conflitto.

Buon punto di partenza il trilaterale negli Emirati Arabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ma la pace è ancora lontana dicono da Mosca. Intanto la guerra continua. Violento attacco russo su Odessa Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Le recenti offensive russe contro Kiev e Odessa evidenziano la profondità del conflitto in Ucraina.

Ucraina: attacco russo su larga scala su Odessa, i palazzi in fiamme

Nella notte, le forze armate russe hanno portato avanti un attacco su larga scala con droni nella regione di Odessa, in Ucraina.

