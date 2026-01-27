Ucraina attacco su Odessa Trilaterale positivo ma la pace è ancora lontana
La recente escalation a Odessa evidenzia le tensioni persistenti in Ucraina. Nonostante un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina abbia rappresentato un passo positivo, la strada verso una pace duratura rimane complessa. Le dinamiche attuali richiedono attenzione e dialogo per favorire una risoluzione stabile del conflitto.
Buon punto di partenza il trilaterale negli Emirati Arabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ma la pace è ancora lontana dicono da Mosca. Intanto la guerra continua. Violento attacco russo su Odessa Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Attacchi russi a Kiev e Odessa. Pace lontana
Le recenti offensive russe contro Kiev e Odessa evidenziano la profondità del conflitto in Ucraina.
Ucraina: attacco russo su larga scala su Odessa, i palazzi in fiamme
Nella notte, le forze armate russe hanno portato avanti un attacco su larga scala con droni nella regione di Odessa, in Ucraina.
Ucraina: raid russo su Odessa. Zelensky: 'Brutale, anche bambini tra i feriti'Un massiccio attacco con droni russi su Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha colpito diversi edifici residenziali e universitari, uccidendo almeno una persona, ferendone decine e lasciandone un numero ... ansa.it
Ucraina-Russia, Mosca: Avanziamo in tutte le direzioni. Attacchi su Odessa, colpita anche MykolaivIl capo di Stato maggiore russo in visita alle truppe russe nell'est: Da inizio gennaio liberati 17 insediamenti. Due morti e decine di feriti nei nuovi raid Avanziamo in tutte le direzioni . A r ... adnkronos.com
