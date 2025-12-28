Decisione presa Guerra Russia-Ucraina svolta del governo sulle armi a Kiev

Il governo ha annunciato una decisione riguardo all'assistenza militare a Kiev, in un contesto di crescente tensione tra Russia e Ucraina. Mentre si avvicina il tele-summit tra i leader europei e il presidente ucraino, si intensificano le discussioni sulle strategie future e il supporto internazionale, in un momento cruciale per la stabilità della regione.

La vigilia del tele-summit tra i leader europei e il presidente ucraino si apre con un clima già carico di tensioni. Poco prima del collegamento serale a cui parteciperà anche Giorgia Meloni, dai microfoni della radio di via Bellerio arriva l’affondo di Matteo Salvini. Il leader leghista prende di mira quelli che definisce senza mezzi termini i “guastatori occidentali”, accusati di intralciare la linea di Donald Trump sul dossier ucraino, elencandoli uno a uno: “Macron, Starmer, Merz.”. L’elenco non è casuale. Sono gli stessi leader che, insieme alla presidente del consiglio italiana, partecipano alla call fissata per le sette di sera, alla vigilia del faccia a faccia in Florida tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

