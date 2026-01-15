Guerra in Ucraina ok al sostegno per la difesa Crosetto | Aiutare Kiev non è una scelta bellicista Due deputati della Lega votano contro
Via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sul sostegno all’Ucraina: 186 i sì, 49 i contrari e 81 gli astenuti. La risoluzione impegna, tra l’altro, il governo a « continuare a sostenere l’Ucraina, in coordinamento con la Nato, l’Unione europea, i paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Guerra in Ucraina, ok al sostegno per la difesa. Crosetto: "Aiutare Kiev non è una scelta bellicista". Due deputati della Lega votano contro - Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sul sostegno all'Ucraina: 186 i sì, 49 i contrari e 81 gli astenuti
Ucraina, ok al sostegno per la difesa. Crosetto: 'Fermare l'aiuto a Kiev è rinunciare alla pace giusta' - Ok alla risoluzione di maggioranza, la parola aiuti 'militari' presente nelle premesse ma non negli impegni
Guerra in Ucraina, Crosetto ribadisce sostegno a Kiev ma no a truppe sul campo - Nel corso dell'informativa alla Camera sulla risoluzione di maggioranza per prorogare il sostegno militare all'Ucraina, il ministro della Difesa Crosetto ha ribadito l'importanza del sostegno militare
Su guerra in #Ucraina, #Crosetto alla #Camera: "Russia finge solo apertura". Maggioranza: "Necessario continuare a sostere Kiev". Opposizioni: "Governo diviso, evidenti le frizioni". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15gennaio facebook
#TG2000 - #Ucraina, attacchi nella notte. La guerra non si ferma #14gennaio #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Zelensky #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #Odessa #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Sumy #Leopoli #TV2000 @tg2000it x.com
