Guerra in Ucraina ok al sostegno per la difesa Crosetto | Aiutare Kiev non è una scelta bellicista Due deputati della Lega votano contro

L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di sostegno all’Ucraina con 186 voti favorevoli, 49 contrari e 81 astensioni. Il ministro Crosetto ha sottolineato che aiutare Kiev non rappresenta una scelta bellicista. Tra i voti, due deputati della Lega hanno deciso di votare contro, evidenziando le diverse posizioni sulla questione.

Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sul sostegno all'Ucraina: 186 i sì, 49 i contrari e 81 gli astenuti. La risoluzione impegna, tra l'altro, il governo a « continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la Nato, l'Unione europea, i paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla.

