Ucraina | Bergamini ' sostegno a Kiev identitario'

Il sostegno a Kiev si rafforza a quattro anni dall'invasione russa, causata da un'escalation militare che ha provocato danni diretti alle città ucraine. Bergamini afferma che il supporto italiano si concentra sulla tutela dell’identità nazionale e sulla protezione delle comunità colpite. Le azioni concrete includono aiuti umanitari e fornitura di materiali difensivi. La situazione rimane tesa, con nuove richieste di assistenza da parte delle autorità ucraine.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "In questo giorno, 4 anni fa, la Russia dava il via all'invasione in Ucraina, scatenando una guerra terribile nello spazio fisico dell'Europa. Lungo questo tempo interminabile abbiamo preso contezza di quanto il '900 non sia un secolo chiuso e di quanto la libertà sia un valore che in qualsiasi momento può tornare in pericolo. Siamo tornati a fare i conti con le mire egemoniche e imperialistiche del regime russo, con la sua subdola attività volta alla spaccatura delle opinioni pubbliche. Per questo il sostegno all'Ucraina non è un fatto strategico, ma identitario: attorno alla difesa di un popolo aggredito, infatti, si snoda il senso più proprio dell'essere italiani, europei, occidentali".

