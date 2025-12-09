ucraina meloni conferma il sostegno a kiev

Il sostegno dell’Italia all’Ucraina si rafforza con la conferma di Meloni, che punta ad aumentare la convergenza tra gli alleati europei. L’obiettivo è definire solide garanzie di sicurezza e adottare misure condivise per sostenere l’Ucraina, anche nel suo processo di ricostruzione, affrontando così le sfide legate alla crisi e alla stabilità regionale.

AGI - Aumentare "il livello di convergenza su temi che toccano gli interessi vitali " dell' Ucraina e dei suoi partner europei, "come la definizione di solide garanzie di sicurezza e l'individuazione di misure condivise a sostegno dell' Ucraina e della sua ricostruzione ". E porre l'accento "sull'importanza dell' unità di vedute tra partner europei e Stati Uniti " per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Con questi due obiettivi la premier Giorgia Meloni si è collegata alla riunione dei ' Volenterosi ' di ieri. Dopo le tensioni tra Bruxelles e Washington, la premier rilancia il suo ruolo di ' pontiere ' e ribadisce la necessità di conservare compattezza.