ucraina meloni conferma il sostegno a kiev

Il sostegno dell’Italia all’Ucraina si rafforza con la conferma di Meloni, che punta ad aumentare la convergenza tra gli alleati europei. L’obiettivo è definire solide garanzie di sicurezza e adottare misure condivise per sostenere l’Ucraina, anche nel suo processo di ricostruzione, affrontando così le sfide legate alla crisi e alla stabilità regionale.

AGI - Aumentare "il livello di  convergenza  su temi che toccano gli  interessi vitali " dell' Ucraina  e dei suoi  partner europei, "come la definizione di solide  garanzie di sicurezza  e l'individuazione di  misure condivise  a sostegno dell' Ucraina  e della sua  ricostruzione ". E porre l'accento "sull'importanza dell' unità di vedute  tra  partner europei  e  Stati Uniti " per il raggiungimento di una  pace giusta e duratura. Con questi due obiettivi la premier  Giorgia Meloni  si è collegata alla riunione dei ' Volenterosi ' di ieri.  Dopo le  tensioni tra Bruxelles e Washington, la premier rilancia il suo ruolo di ' pontiere ' e ribadisce la necessità di conservare  compattezza. 🔗 Leggi su Agi.it

