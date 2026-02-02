Ucraina attacco russo sull' ospedale ginecologico di Zaporizhzhia | sei feriti

Questa mattina un missile russo ha colpito un ospedale ginecologico a Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui alcune donne e bambini. L’attacco ha causato danni all’edificio, e le autorità stanno ancora valutando l’entità delle conseguenze. Nessuna delle vittime ha riportato ferite gravi, ma l’episodio aumenta la tensione nella regione. La polizia e i soccorritori sono intervenuti subito sul posto per portare aiuto e mettere in sicurezza la zona.

Un attacco russo ha colpito domenica un ospedale ostetrico nel sud dell' Ucraina ferendo sei persone. L'amministrazione Zaporizhzhia ha detto che l'ospedale è stato colpito intorno a mezzogiorno causando danni all'edificio. Il bombardamento ha scatenato un incendio nell'area reception della ginecologia che è stato poi spento. Secondo il servizio di emergenza statale ucraino l'attacco ha danneggiato anche alcune case a Zaporizhzhia, ferendo tre persone. L'attacco è avvenuto pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il Cremlino aveva accettato di sospendere temporaneamente gli attacchi contro la capitale ucraina e altre città, poiché la regione soffre di temperature gelide che hanno causato diffuse difficoltà agli ucraini.

