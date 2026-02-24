Quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina | La libertà parla oggi la lingua di Kyiv

Il 24 febbraio 2022, l’invasione russa dell’Ucraina ha provocato una ferita profonda nel cuore dell’Europa. La decisione di entrare in guerra ha portato a conseguenze che si sentono ancora oggi, con città distrutte e famiglie spezzate. Le immagini di soldati in divisa e di civili che cercano rifugio sono diventate simboli di un conflitto che non si ferma. Quattro anni dopo, la crisi continua a influenzare la vita quotidiana nella regione.

Nel quarto anniversario dell'attacco di Mosca, il consigliere regionale Andrea Massari riflette su responsabilità, democrazia e sostegno all'Ucraina "Kyiv, Europa. 24 febbraio 2026". A quattro anni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il ricordo di quel 24 febbraio 2022 resta una ferita ancora aperta nel cuore dell'Europa. Dopo mesi di dichiarazioni fuorvianti da parte della Russia guidata da Vladimir Putin, che parlava di semplici esercitazioni militari smentendo gli allarmi dell'Occidente, alle ore 8.00 prese il via quella che viene definita una brutale aggressione, tuttora in corso. A Udine associazioni e partiti in piazza a quattro anni dall'invasione russa dell'Ucraina. A Udine, un corteo di oltre cento persone ha marciato in piazza XX Settembre per commemorare i quattro anni dall'invasione russa dell'Ucraina. Ucraina, in migliaia sfilano a Parigi a 4 anni dall'invasione russa. Un migliaio di persone hanno manifestato a Parigi per ricordare i quattro anni dall'invasione russa in Ucraina.