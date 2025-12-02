Guerra in Ucraina Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Mosca Il leader ucraino | fine della guerra più vicina che mai ma ancora nodi

Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, dovrebbero incontrare Volodymyr Zelensky dopo la tappa a Mosca. Lo riferisce il giornalista di Axios Barak Ravid su X. «Voleranno da Mosca a un paese europeo e incontreranno il presidente ucraino Zelensky», afferma Ravid. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella sua visita in Irlanda, ha affermato che la sua visita rappresenta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

