Guerra in Ucraina Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Mosca Il leader ucraino | fine della guerra più vicina che mai ma ancora nodi
Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, dovrebbero incontrare Volodymyr Zelensky dopo la tappa a Mosca. Lo riferisce il giornalista di Axios Barak Ravid su X. «Voleranno da Mosca a un paese europeo e incontreranno il presidente ucraino Zelensky», afferma Ravid. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella sua visita in Irlanda, ha affermato che la sua visita rappresenta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Radio1 Rai. . Guerra in #Ucraina. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il cognato del presidente, Kushner, sono a Mosca, dove incontreranno Putin. Il capo del Cremlino anche ieri ha fatto capire che la Russia si prepara a combattere ancora a lungo. La corrispo - facebook.com Vai su Facebook
#UCRAINA: TERZI (FDI), 'RUSSIA VUOLE CONTINUARE LA GUERRA' = Roma, 1 dic. (Adnkronos) - ''É fondamentale, come UE, riuscire a far comprendere all'opinione pubblica la gravità di ciò che sta accadendo in questo momento, ossia la gravità di una R Vai su X
Guerra Ucraina, Witkoff atterrato a Mosca: con Kushner incontrerà Putin. LIVE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di usare i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di allentare le sanzioni occidentali, invece di perseguire la pace in Ucraina. Come scrive tg24.sky.it
Witkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Riporta today.it
Ucraina-Russia, Putin incontra Witkoff e Kushner - A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump. Segnala ilroma.net
Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Mosca. Il leader ucraino: fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi - Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump , dovrebbero incontrare Volodymyr Zelensky dopo la tappa a Mosca. Da msn.com
Ucraina: Witkoff arrivato a Mosca, accolto da Dmitriev. Incontrerà Putin nel pomeriggio. Ci sarà anche Kushner - Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. ansa.it scrive
Gli inviati di Trump arrivano a Mosca per i colloqui di pace in Ucraina - L'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, accompagnato dal genero Jared Kushner, è arrivato a Mosca martedì. Scrive gamereactor.it