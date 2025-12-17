Vladimir Putin lancia un messaggio chiaro, sostenendo che la responsabilità della guerra in Ucraina non sarebbe della Russia, ma dell'Ucraina sostenuta dall'Occidente. Con uno sguardo rivolto alle future mosse, il presidente russo avverte che Mosca potrebbe ampliare le sue conquiste territoriali se i colloqui di pace fallissero. La questione rimane intricata, con tensioni e sfide che continuano a definire il conflitto.

© Lapresse.it - Ucraina, Putin: "Non siamo stati noi a iniziare la guerra nel 2022, ma l'Ucraina sostenuta dall'Occidente"

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che Mosca cercherà di ampliare le sue conquiste territoriali in Ucraina se Kiev e i suoi alleati occidentali respingeranno le richieste del Cremlino nei colloqui di pace. “Non siamo stati noi a iniziare la guerra nel 2022, sono state le forze distruttive in Ucraina sostenute dall’Occidente, ha detto Putin. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

