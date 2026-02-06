Assassin’s Creed Ubisoft avrebbe cancellato l’esperienza multiplayer

Ubisoft ha deciso di cancellare l’esperienza multiplayer di Assassin’s Creed. La compagnia ha interrotto lo sviluppo di questa modalità, senza fornire molte spiegazioni. La notizia ha sorpreso i fan, che si aspettavano novità sul fronte multiplayer. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su cosa sarà fatto al posto di questa esperienza.

Ubisoft avrebbe deciso di interrompere lo sviluppo di un’ esperienza multiplayer dedicata ad Assassin’s Creed. Secondo quanto riportato dalla testata francese Origami, il progetto, noto internamente come AC League, è stato cancellato nelle ultime settimane, con la comunicazione arrivata al team coinvolto solo di recente. Si trattava di un’iniziativa ambiziosa, pensata per riportare il gioco cooperativo al centro della serie. La decisione si inserirebbe in un più ampio processo di ristrutturazione interna dell’editore francese. Al momento, Ubisoft non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Ubisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, lo studio canadese coinvolto nello sviluppo di Rainbow Six e Assassin’s Creed.

Ubisoft ha recentemente dichiarato che Assassin’s Creed Shadows e Mirage sono giochi di livello “quadrupla A”.

