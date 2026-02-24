UAE Tour 2026 | ottimo impatto azzurro tra volate e scalate

Il UAE Tour 2026 ha attirato l’attenzione per le rapide volate e le salite impegnative, grazie alla partecipazione di numerosi team internazionali. La causa di questo successo risiede nella presenza di ciclisti di alto livello pronti a sfidarsi su percorsi selezionati con cura. Le tappe hanno visto azzurri protagonisti in diverse occasioni, dando un segnale di forza nel panorama internazionale. La corsa continua a riservare sorprese, lasciando aperta ogni possibilità.

La 2026 UAE Tour, prima grande corsa a tappe del calendario World Tour stagionale, ha offerto uno spettacolo di alto livello con una startlist internazionale competitiva. Nonostante il successo finale sia andato al giovane messicano Isaac Del Toro, gli italiani si sono messi in grande evidenza con prestazioni importanti. In particolare si sono distinti Jonathan Milan e Antonio Tiberi, capaci di brillare rispettivamente nelle volate e sulle salite, lasciando segnali positivi per il prosieguo della stagione. La settimana di gara negli Emirati Arabi Uniti ha visto Jonathan Milan emergere come uno dei velocisti più in forma del momento. 🔗 Leggi su Sportface.it

Diretta LIVE UAE Tour 2026: sfida in salita tra i migliori scalatoriL’UAE Tour 2026 è iniziato con una tappa difficile che ha visto gli scalatori affrontare una salita lunga e ripida.

UAE Tour 2026, impresa di Tiberi e prima vittoria nel World TourIl nome di Antonio Tiberi si lega alla sua prima vittoria nel World Tour, una conquista arrivata nella terza tappa dell’UAE Tour 2026.

