Diretta LIVE UAE Tour 2026 | sfida in salita tra i migliori scalatori

L’UAE Tour 2026 è iniziato con una tappa difficile che ha visto gli scalatori affrontare una salita lunga e ripida. La gara si è fatta più intensa, spingendo i più veloci a mettere in gioco tutte le energie. Un esempio è stato il traguardo di oggi, dove i corridori hanno dato il massimo per conquistare punti preziosi.

Il trittico di tappe dell’UAE Tour 2026 entra nel vivo con una terza frazione che mette gli scalatori di fronte a una sfida significativa. La corsa, lunga 183 km, parte da Umm al Quwain e arriva su l’inedita salita di Jebel Mobrah, promettendo uno scontro cruciale per la classifica generale. La partenza è fissata alle 9.30 ora italiana e la fase decisiva prende corpo a circa -20 km dall’arrivo, quando una breve salita precede una discesa rapida che prepara l’ingresso nella salita che deciderà la tappa. Il percorso presenta una lunga marcia di avvicinamento senza granularità altimetrica rilevante, per poi inserire la parte cruciale a partire dai -20 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Diretta LIVE UAE Tour 2026: sfida in salita tra i migliori scalatori LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo confronto diretto tra scalatoriOggi, durante la terza tappa dell’UAE Tour 2026, i ciclisti affrontano il primo vero scontro tra scalatori, dopo aver percorso oltre 150 chilometri tra le strade del deserto. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a Hudayriyat Island. Tiberi sfida Del ToroOggi, Tiberi ha sfidato Del Toro nella cronometro di Hudayriyat Island durante la seconda tappa della UAE Tour 2026, mettendo a rischio la classifica generale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour: tappe, favoriti e dove vedere in diretta il debutto di Isaac Del Toro; UAE Tour 2026: percorso, start list e dove vederlo in TV; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generale. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo confronto diretto tra scalatoriCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa dell'UAE Tour 2026. 183 km da Umm al ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel vince la crono di Hudayriyat Island e balza in testa alla generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con la prima frazione ... oasport.it In Diretta dal Nostro Tour INDIA del SUD 11-20 Febbraio, siamo al 6° giorno, immagini ed emozioni di una Nazione che restano nel cuore Avanti Tutta ancora tanto da visitare.. grazie a Roby Bono che sta accompagnando il nostro gruppo. facebook