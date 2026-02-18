UAE Tour 2026 impresa di Tiberi e prima vittoria nel World Tour

Il nome di Antonio Tiberi si lega alla sua prima vittoria nel World Tour, una conquista arrivata nella terza tappa dell’UAE Tour 2026. La gara ha visto Tiberi sorprendere tutti con una fuga solitaria che ha lasciato indietro i favoriti, segnando una svolta importante nella sua carriera. La corsa si è svolta tra il deserto e le strade di Dubai, dove il giovane ciclista romano ha dimostrato grande determinazione. Questa vittoria rappresenta il primo grande risultato per lui nella massima categoria internazionale.

Roma, 18 febbraio 2026 – Un'attesa lunghissima prima della gioia odierna, la prima nella categoria World Tour: Antonio Tiberi, un po' a sorpresa, fa la voce grossa nella tappa 3 dell' UAE Tour 2026, il primo vero banco di prova stagionale di alcuni tra gli uomini più attesi. È il caso di Isaac Del Toro, vincitore delle prima frazione, o di Remco Evenepoel, ieri dominatore (come sempre) a cronometro e leader della classifica generale: nessuno dei due ha potuto nulla contro il corridore della Bahrain Victorious, che trova un successo importante anche come buon auspicio in vista di quella che dovrà essere la stagione del riscatto.