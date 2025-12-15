L’esercito ucraino conta circa 235.000 soldati in fuga dalla guerra, con un’età media superiore ai 40 anni. In prima linea si trovano anche militari sopra i 60, mentre un quarto di coloro chiamati alla mobilitazione non si sono presentati. La situazione riflette le sfide e le tensioni del conflitto in corso.

© Laverita.info - In fuga dalla guerra 235.000 soldati ucraini

I militari hanno un’età media sopra i 40 anni però in prima linea ci sono pure sessantenni, perché un quarto delle persone mobilitate per il fronte non si è presentato. D’altronde, se gli aiuti finiscono in water d’oro. Secondo un sondaggio condotto da Youtrend per Skytg24, solo il sette per cento degli italiani è disposto a un maggior sostegno dell’Ucraina, considerando anche l’invio di truppe. Il 26 per cento sarebbe orientato a continuare a mandare armi e fondi, ma escludendo la partecipazione al conflitto dei nostri militari. In totale, un italiano su tre si dichiara determinato ad aiutare Kiev contro l’invasione russa. Laverita.info

Siria, dopo 9 anni di guerra civile nuova strage innocenti. In fuga 250 mila persone

Guerra Ucraina, 5.000 soldati russi abbandonati e morti di fame sull'isola del fiume Dnipro - Da quando le forze ucraine hanno liberato la città meridionale nel novembre 2022, il fiume ha formato una nuova linea del fronte. corriereadriatico.it

Mosca, conquistata Kupyansk, nel Kharkiv: "3mila soldati ucraini in fuga". Ma Kiev nega - Secondo l'agenzia di stampa governativa russa Tass, le forze russe "hanno ucciso fino a 3. rainews.it

“???????????? - ???????????? solo andata” racconta la storia di Marwan. Una fuga dalla guerra, una nuova patria da immaginare, una verità difficile da dire. A Lamezia Terme la presenza straordinaria di ???????????? ???? ??????????, ricercatore e attivista libanese, che acc - facebook.com facebook