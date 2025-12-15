In fuga dalla guerra 235.000 soldati ucraini
L’esercito ucraino conta circa 235.000 soldati in fuga dalla guerra, con un’età media superiore ai 40 anni. In prima linea si trovano anche militari sopra i 60, mentre un quarto di coloro chiamati alla mobilitazione non si sono presentati. La situazione riflette le sfide e le tensioni del conflitto in corso.
I militari hanno un’età media sopra i 40 anni però in prima linea ci sono pure sessantenni, perché un quarto delle persone mobilitate per il fronte non si è presentato. D’altronde, se gli aiuti finiscono in water d’oro. Secondo un sondaggio condotto da Youtrend per Skytg24, solo il sette per cento degli italiani è disposto a un maggior sostegno dell’Ucraina, considerando anche l’invio di truppe. Il 26 per cento sarebbe orientato a continuare a mandare armi e fondi, ma escludendo la partecipazione al conflitto dei nostri militari. In totale, un italiano su tre si dichiara determinato ad aiutare Kiev contro l’invasione russa. Laverita.info
