I soldati russi uccisi feriti e dispersi in 4 anni di guerra sono il doppio di quelli ucraini

Negli ultimi quattro anni, il numero di soldati russi uccisi, feriti o dispersi supera di gran lunga quello degli ucraini. Mentre il Cremlino e alcuni politici occidentali parlano di un avanzamento rapido e di una vittoria ormai vicina per la Russia, i dati mostrano una realtà più complessa. La guerra continua a mietere vittime da entrambe le parti, e i numeri evidenziano come il conflitto non sia affatto deciso.

Circa 1,2 milioni di russi morti sul campo, feriti o dispersi, tra i 500 e i 600mila gli ucraini. Il vantaggio difensivo di Kiev si somma a problematiche strutturali dell'esercito del Cremlino Secondo l'analisi, pubblicata martedì 27 gennaio, la guerra della Russia in Ucraina ha causato circa 1,2 milioni di vittime russe (tra morti sul campo di battaglia, feriti e dispersi) e tra le 500 e 600mila ucraine. Si tratta di un rapporto si circa 2:1. Praticamente il doppio. Le vittime complessive sono quindi di 1,8 milioni di uomini, che secondo le stime del Csis potrebbero arrivare a 2milioni entro la primavera 2026.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Russia Ucraina

Quasi due milioni di soldati russi e ucraini sono rimasti uccisi, feriti o dispersi in quasi quattro anni di conflitto.

La guerra in Ucraina ha causato perdite pesanti da entrambe le parti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SOLDATI RUSSI camminano tra i palazzi bombardati di Pokrovsk in UCRAINA

Ultime notizie su Russia Ucraina

Argomenti discussi: Nyt: quasi due milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti in guerra; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti; Nyt, quasi due milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti in guerra; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Nyt: Quasi due milioni di soldati uccisi o feriti in guerra.

Guerra ucraina, quasi due milioni di soldati uccisi o feriti: il bilancio dopo quasi quattro anniDue persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite a cause dei raid aerei russi nell'oblast di Kiev, nei pressi della capitale ucraina. ilmessaggero.it

I soldati uccisi, feriti e dispersi in Ucraina sono quasi due milioniLo dice una nuova stima del Center for Strategic and International Studies, secondo cui le perdite della Russia sono il doppio di quelle ucraine ... ilpost.it

Due milioni di soldati russi e ucraini morti o feriti: il drammatico bilancio dopo quasi quattro anni di guerra facebook