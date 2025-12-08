Prima e Seconda categoria - Gironi A e B Tutti i gol delle squadre lucchesi

In Prima categoria nel girone "A" vittoria del Capannori con Pistolesi e Benedetti sul Corsagna che ha accorciato con Borgia. Pareggio tra Piazza "55" (Galletti) e Pieve Fosciana (Bachini). Pareggio senza reti per Atletico Lucca, Porcari e Montecarlo, sconfitta per la Folgor Marlia. Nel girone "B" sconfitta per il Marginone. In Seconda categoria nel girone "A" pareggio a suon di gol (con doppietta di Cagnacci e gol di Marchetti) per il Vorno contro l’Atletico Carrara dei Marmi. Successo per il San Macario Oltreserchio (con Romanini e Cappelli) sul San Vitale Candia e del Valfreddana (Rossi e doppietta di Catinali) sulla Folgore Segromigno Piano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

