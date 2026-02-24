Chi è Malika Ayane la canzone a Sanremo 2026 la vita privata dalle origini italo-marocchine al fidanzato ai figli i brani più famosi

Malika Ayane ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Animali notturni” per via della sua passione per la musica e l’ispirazione che trova nelle sue origini italo-marocchine. La cantante, nota anche per le relazioni con il manager Claudio Fratini e Cesare Cremonini, vive tra musica e famiglia, tra figli e momenti personali intensi. La sua presenza tra i Big al festival rappresenta un passo importante nella sua carriera artistica. La sua esibizione è attesa con curiosità.

Malika Ayane è tra i 30 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Animali notturni”. La cantautrice milanese si presenta per la sesta volta all’Ariston, portando un brano che, nelle sue parole, parla di leggerezza, scelta e di riflessioni intime. Chi è Malika Ayane: biografia e famiglia d’origine Malika Ayane è nata il 31 gennaio 1984 a Milano da madre italiana e padre marocchino, cresciuta nel quartiere Morsenchio della città. Fin da piccola ha avuto una formazione musicale approfondita: ha studiato violoncello al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dal 1995 al 2001 e ha cantato nel Coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala come solista e corista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Malika Ayane al Casinò di Sanremo fa foto con tutti.

