Chi è l’ex fidanzato di Malika Ayane Claudio Fratini e perché è finita era il suo agente

Malika Ayane e Claudio Fratini, ex fidanzato e suo agente, si sono lasciati dopo alcuni anni di relazione. La separazione, avvenuta in modo riservato, ha suscitato curiosità, anche se i motivi ufficiali non sono mai stati completamente chiariti. Questo articolo esplora chi sia Claudio Fratini e le circostanze della loro separazione.

Da qualche anno, ormai, Malika Ayane e l’ex fidanzato Claudio Fratini hanno preso strade diverse. La cantante e il suo agente hanno deciso di separarsi per motivi che non sono mai stati del tutto chiariti, anche se pare sia semplicemente finito l’amore. Benché Malika e Claudio abbiano imboccato nuove strade, sono rimasti entrambi molto legati. “È finito tutto, tranne la stima e l’amicizia”, aveva detto Malika Ayane. Parlando sempre in una intervista riportata da Vanity Fair, la cantante ha confermato di avere instaurato ottimi rapporto con tutti i suoi ex. Tra questi anche il regista Brugia, con cui si sposò a Las Vegas nel 2011 e con cui si lasciò nel 2016. Metropolitanmagazine.it

Michele Morrone è nel cast della commedia romantica Blame it on Rome, con Gabrielle Union. Racconta di una donna newyorkese che perde il lavoro e viene lasciata dal fidanzato. Trovandosi già a Roma per il lavoro appena perso, decide di restare e diverti - facebook.com facebook