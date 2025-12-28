Arisa tutti gli amori | il matrimonio annullato con Andrea Di Carlo Vito Coppola e Ballando la rottura dolorosa con Walter Ricci
Arisa arriva a Verissimo per raccontare a cuore aperto la sua vita privata. Amori importanti, vissuti spesso lontano dai riflettori ma capaci di segnarla profondamente. Dal. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Arisa, le nozze mancate con Andrea Di Carlo, l'addio a Walter Ricci, il significato del nome, la maternità e l'adolescenza difficile: «Ora posso sopportare qualsiasi cosa»
Leggi anche: Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati e amori di Arisa, dal primo Anastasi all’ultimo Walter: “Ho amato solo una volta”
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Arisa tutti gli amori: il matrimonio annullato con Andrea Di Carlo, Vito Coppola e Ballando, la rottura dolorosa con Walter Ricci.
OTB, GLAMOUR CON HUNZIKER E ARISA MA ANCHE SOLIDARIETÀ - Tutti gli approfondimenti nella edizione serale di TVA NOTIZIE in diretta alle 19:25 e BASSANO NOTIZIE in diretta alle 18:35 sul canale 832 della piattaforma Sky e Tivùsat e al canale 1 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.