L’ossessione del mainstream liberal per Tucker Carlson il fenomeno che non riescono a spiegare

L’attenzione del mondo mediatico liberal su Tucker Carlson va oltre la semplice antipatia. L’ultimo numero di The Economist dedica molte pagine a lui, usando come scusa la biografia di Jason Zengerle, giornalista del New Yorker. È un fenomeno che spiega qualcosa di più di una semplice inimicizia tra schieramenti politici.

C'è qualcosa di più della semplice antipatia nell'articolo che l'ultimo numero di The Economist dedica a Tucker Carlson, prendendo a pretesto la biografia appena uscita di Jason Zengerle, giornalista di punta del New Yorker, storica roccaforte dell'i ntellighenzia liberal americana. C'è stizza, c'è nervosismo, e soprattutto c'è paura. La paura tipica delle élite mediatiche quando si trovano davanti non tanto a un avversario politico, quanto a un eretico che ha dimostrato di poter sopravvivere — e prosperare — fuori dal loro perimetro di legittimazione. Il pezzo dell' Economist si presenta con il consueto tono da anatomopatologo liberale: freddo, ironico, apparentemente distaccato.

Nel dibattito pubblico statunitense l’alleanza tra Stati Uniti e Israele è spesso presentata come un dato strutturale, quasi ovvio.

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU, è stata ospite nello studio di Tucker Carlson, evidenziando un nuovo fronte di convergenza tra destra e sinistra in ambito politico.

TED CRUZ CONTRO TRUMP E VANCE: LE REGISTRAZIONI SEGRETE SUI DAZI Il senatore texano, in registrazioni private ottenute da Axios, demolisce la politica dei dazi e lega il vicepresidente a Tucker Carlson - facebook.com facebook