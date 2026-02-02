Vogliamo tutti martellare L’unico sbirro buono e uno sbirro morto L’esultanza choc degli antagonisti sulle immagini del poliziotto aggredito

Gli antagonisti hanno esultato sui social dopo aver aggredito un poliziotto durante la manifestazione di sabato a Torino. Le immagini mostrano l’agente circondato, picchiato e colpito con un martello, mentre gli antagonisti gridano frasi come “Vogliamo tutti martellare” e “L’unico sbirro buono è uno sbirro morto”. Una scena di violenza che ha scosso chi era presente e ha fatto il giro del web.

"L'unico sbirro buono è uno sbirro morto". Questo è solo uno dei tanti messaggi che in queste ore stanno lasciando gli antagonisti davanti alle immagini del poliziotto accerchiato, malmenato e preso a martellate durante la manifestazione di sabato a Torino. L'agente, anche se disarmato di manganello e scudo, è riuscito a difendersi nel miglior modo possibile: si è coperto la testa e con un calcio ha allontanato il casco prima che uno degli antagonisti riuscisse ad afferrarlo per usarlo come arma contro di lui. È stato dimesso ma, nel frattempo, i suoi colleghi stanno ancora cercando i responsabili di quell'aggressione: solo uno è stato individuato e arrestato, anche se con accuse molto lievi che potrebbero portarlo presto alla libertà.

