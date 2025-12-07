Se il tuo cane ti sembra triste è perché forse tu sei felice

Le emozioni umane non influenzano come pensiamo la lettura dello stato d'animo dei cani: quando siamo felici tendiamo a vederli più tristi e quando siamo tristi ci sembrano più felici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

