Trump | Dazi più alti per chi fa giochetti

Trump ha criticato una sentenza della Corte Suprema, definendola ridicola e mal formulata, e ha accusato alcuni partner commerciali di tentare di approfittarne. Ha annunciato che, in risposta, verranno applicati dazi più alti a chi cerca di aggirare le norme commerciali. La sua comunicazione mira a rafforzare le misure protezionistiche e a mettere in guardia i partner sulle possibili conseguenze di comportamenti scorretti. La questione potrebbe influenzare le relazioni economiche internazionali.

Il presidente attacca la «sentenza ridicola e mal formulata» della Corte Suprema e avvisa i partner commerciali che volessero approfittarne: «Attenzione, arriveranno tasse peggiori per voi». Attesa per il discorso sullo stato dell’Unione in programma oggi. Sui dazi, Donald Trump resta più battagliero che mai. «Qualsiasi Paese che voglia “giocare” con la ridicola decisione della Corte Suprema, in particolare quelli che hanno “fregato” gli Stati Uniti per anni, e persino decenni, si troverà ad affrontare tariffe molto più elevate, e peggiori, di quelle che ha appena concordato. 🔗 Leggi su Laverita.info

TRUMP: Dazi del 10% ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia

