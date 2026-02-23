Trump | dazi più alti a chi fa giochetti

Il governo ha annunciato che aumenterà i dazi sui paesi che cercano di aggirare le nuove norme commerciali. La decisione nasce dalla percezione che alcuni partner abbiano approfittato di decisioni giudiziarie per evitare le tariffe stabilite. Un rappresentante ha specificato che le nuove tariffe saranno più elevate e applicate in modo più rigoroso. L’obiettivo è proteggere le industrie nazionali da pratiche sleali e comportamenti scorret­t­i.

17.55 I Paesi "che vogliono fare giochetti con la ridicola decisione della Corte Suprema, soprattutto quelli che ci hanno derubato per decenni, si troveranno ad affrontare dazi molto più alti e peggiori di quelli concordati di recente. Attenzione". E' l'avvertimento lanciato dal presidente Usa, Donald Trump, sul suo social Truth. "Come presidente non devo tornare al Congresso per ottenere l'approvazione dei dazi".Poi: "Non so per quanto ci sarò ancora. Ci sono tante persone che mi stanno dando la caccia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump: "Dazi più alti per i Paesi che fanno giochetti con la Corte Suprema"

Caos dazi, sospesa la ratifica dell'accordo Ue-Usa. Trump: «Chi fa giochetti si becca tariffe più alte»

TRUMP, DAZI E LA CINA: TUTTA LA VERITÀ

