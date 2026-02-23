La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di dichiarare illegittimi i dazi imposti dal governo ha portato alla sospensione delle tariffe a partire da domani. Trump aveva annunciato aumenti tariffari contro alcuni Paesi accusandoli di manipolare la giustizia americana per favorire i propri interessi. La misura, che avrebbe colpito diverse nazioni, rischiava di influenzare il commercio internazionale. La cancellazione dei dazi cambia gli equilibri commerciali e apre nuovi scenari.

Stop ai dazi a partire da domani, dopo la pronuncia della Corte suprema Usa, che ha dichiarato illegittime le tariffe volute dal presidente Trump. Fa sapere l'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere, la U.S. Customs and Border Protection che l'ordine esecutivo riguarda solo i dazi Ieepa e non riguarda altri dazi. Intanto l'Ue annuncia lo stop all'intesa sui dazi: il presidente della commissione Commercio internazionale dell'Eurocamera Bernd Lange ha fatto sapere ieri che proporrà al team negoziale di sospendere i lavori. E il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa sapere stamane che ritiene "fondamentale che l'Unione si presenti unita". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump rilancia: nuovi dazi globali al 15% per tutti i Paesi dopo la bocciatura della Corte SupremaDonald Trump ha annunciato un aumento dei dazi globali al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto la sua richiesta di bloccare le nuove tariffe.

C’è un giudice a Washington: la Corte Suprema conferma che i dazi di Trump sono incostituzionaliLa Corte Suprema di Washington ha stabilito che i dazi imposti dall’ex presidente Trump sono incostituzionali, confermando una decisione attesa da tempo.

Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump

Trump, dazi più alti per i paesi che fanno giochetti con la Corte Suprema(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - I paesi che vogliono fare giochetti con la ridicola decisione della Corte Suprema, soprattutto quelli che ci hanno derubato per decenni, si troveranno ad affrontare dazi ... altoadige.it

