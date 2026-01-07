Groenlandia la portavoce della Casa Bianca | Trump sta valutando diverse opzioni anche l’uso dell’esercito

Secondo una dichiarazione della portavoce della Casa Bianca, Donald Trump sta considerando varie possibilità per l'acquisto della Groenlandia, inclusa l'eventualità di impiegare le forze armate. La questione, ancora in fase di valutazione, riguarda le modalità con cui gli Stati Uniti potrebbero intervenire in relazione a questa regione strategica. Le discussioni sono ancora in corso, e non sono state prese decisioni definitive.

Donald Trump sta valutando diverse opzioni per acquisire la Groenlandia dalla Danimarca e l'uso dell'esercito è "un'opzione". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca. La nota dei leader europei: "Difenderemo i nostri confini". Trump e il messaggio all'Ue: Groenlandia ci serve e Bruxelles lo sa. E gli scappa un dettaglio; Trump: «La Groenlandia? Ci serve per motivi di difesa». L'Ue: «Si rispetti l'integrità territoriale»; Ecco perché Trump vuole la Groenlandia; Groenlandia, Trump e il messaggio all'Ue: "Controllo Usa serve anche a Bruxelles". Groenlandia, leader Ue: "Appartiene al suo popolo". Trump non esclude esercito - Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen con una nota congiunta: "Il Regno di Danimarca fa parte della Nato.

L' IMPERO SPEZZINO RISPONDE AGLI USA L’Impero della Spezia, intervenendo per bocca del suo portavoce nel dibattito internazionale sul comportamento del presidente Trump, fa sapere: «Faccia pure come vuole con la Groenlandia. Che tanto ce l’attacc - facebook.com facebook

Il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen, dopo le ripetute minacce di Trump: “Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo ma attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale.” x.com

