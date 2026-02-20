Iran Trump valuta un raid mirato | ultimatum di dieci giorni tra trattativa e uso della forza

La Casa Bianca sta esaminando la possibilità di un’azione militare circoscritta contro l’Iran per spingere Teheran ad accettare un’intesa sul nucleare alle condizioni di Washington. L’ipotesi allo studio secondo il Wall Street Journal, non prevede, almeno in una prima fase, un’offensiva su vasta scala, ma un intervento calibrato, concepito come strumento di pressione per ottenere concessioni senza innescare una reazione regionale incontrollabile. Secondo fonti informate, qualora arrivasse il via libera presidenziale, l’operazione potrebbe scattare entro pochi giorni e concentrarsi su obiettivi militari o sedi istituzionali selezionate.🔗 Leggi su Panorama.it

