Truffa e peculato ai danni di Unimore quattro dipendenti a processo Scagionati i docenti

Unimore è coinvolta in un'indagine per presunte irregolarità contabili che hanno portato a quattro rinvii a giudizio e undici assoluzioni. La causa riguarda sospetti di truffa e peculato che hanno coinvolto alcuni dipendenti dell'università. I docenti sono stati tutti scagionati. L'udienza si è conclusa con una decisione che segna un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

Si è chiusa con quattro rinvii a giudizio e undici assoluzioni l'udienza davanti alla giudice del Tribunale di Modena relativa all'indagine sulle presunte irregolarità contabili all'interno dell'Ateneo modenese. La decisione del tribunale ha liberato da ogni accusa l'intera componente accademica, scagionando tutti i professori, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca inizialmente coinvolti nel procedimento. Dovranno invece affrontare il dibattimento in aula, la cui prima udienza è stata fissata per il prossimo 15 settembre, quattro figure legate alla gestione burocratica dell'università: tre direttori amministrativi e un impiegato sessantaquattrenne. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, truffa, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio