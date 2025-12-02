Gaetano Galvagno presidente Ars di FdI rischia il processo per accuse di corruzione peculato truffa e falso
Per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, in quota FdI, è stato chiesto il rinvio a giudizio per i reati di peculato, truffa, corruzione e falso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e di altre 5 persone tra cui l' ex portavoce del politico, Sabrina De Capitani, e l'imprenditrice Caterina Cannariato. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione, la procura chiede il processo per il presidente dell'Ars Galvagno - Le ipotesi di reato: corruzione, peculato, truffa e falso. Si legge su rainews.it
Corruzione, chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno - La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Segnala meridionews.it
Processate Gaetano Galvagno, la Procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio del Presidente Ars - Nel giorno della mozione di sfiducia arriva, singolarmente, anche la richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Lo riporta mondopalermo.it
Corruzione, chiesto il processo per Galvagno e altri cinque indagati - Quello che vede indagate per corruzione De Capitani e l’ex direttrice della fondazione Federico II Patrizia Monterosso. Secondo livesicilia.it
Corruzione, la Procura di Palermo chiede processo presidente Ars Galvagno - La procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha notificato al gip del tribunale la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, ... Riporta grandangoloagrigento.it
Corruzione: pm, processo per il presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia - La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno (Fdi) e di altre 5 persone tra cui l' ex portavoce del politico, Sabrina De ... Si legge su ansa.it