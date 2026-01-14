Truffa ai danni di Unimore Chiesto il processo per 18 indagati
La pubblica accusa ha richiesto il rinvio a giudizio di 18 persone coinvolte in un’indagine sulla presunta gestione illecita delle spese dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il procedimento riguarda accuse di presunte spese ingenti e irregolari, nota come il maxi processo legato a “spese pazze” in Ateneo. La decisione segue le indagini condotte dal pm Graziano, che ha evidenziato possibili irregolarità amministrative e finanziarie.
Rinvio a giudizio per tutti gli imputati. È quanto ha chiesto ieri mattina la pubblica accusa, nella persona del pm modenese Graziano nei confronti dei diversi imputati nel maxi processo legato a presunte ’spese pazze’ in Ateneo. Parliamo della bufera che ha travolto l’ università di Modena e Reggio Emilia all’esito dell’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dalla procura che aveva messo in luce come un amministrativo del dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche utilizzasse i fondi dell’ateneo per poi ‘distribuirli’ ad addetti amministrativi, docenti universitari, dottorandi, assegnisti di ricerca ed altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
