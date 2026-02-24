Troina | 3 colpi in strada ergastolo per l’allevatore che uccise l’ex

Un allevatore di 56 anni ha sparato tre volte in strada, causando la morte della sua ex moglie. La causa dello scontro è stata una lite tra i due, avvenuta davanti a numerosi passanti. La polizia ha arrestato l’uomo sul luogo, e ora si attende il processo. La vicenda ha scosso la comunità locale, che conosceva la coppia. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’uomo, che rischia l’ergastolo.

Un allevatore di 56 anni rischia l'ergastolo per l'omicidio della sua ex moglie, avvenuto in pieno giorno a Troina. La richiesta di pena massima è stata formalizzata dalla Procura durante l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. L'accusa ricostruisce un delitto freddo e premeditato, l'apice di un'escalation di violenza già nota alle autorità. Maurizio Silvestro Impellizzeri ha ucciso Mariella Marino il 20 luglio 2023, sparandole tre colpi di pistola mentre tentava di rifugiarsi nel portone di un conoscente. La vittima era stata raggiunta vicino a un supermercato, in una scena di violenza che ha scosso la comunità di Troina.