Arezzo | condannato all’ergastolo uccise la madre della ex a colpi di zappa

La Corte d'Assise di Arezzo ha condannato all'ergastolo Muhammad Irfan Rana, 37 anni, per l'omicidio di Letizia Girolami, psicologa di 72 anni, avvenuto a Poggi Grassi nel 2024. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la donna a colpi di zappa. La sentenza conclude un caso di grave violenza familiare, che ha sconvolto la comunità locale.

