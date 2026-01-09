Arezzo | condannato all’ergastolo uccise la madre della ex a colpi di zappa

Da firenzepost.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Assise di Arezzo ha condannato all'ergastolo Muhammad Irfan Rana, 37 anni, per l'omicidio di Letizia Girolami, psicologa di 72 anni, avvenuto a Poggi Grassi nel 2024. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la donna a colpi di zappa. La sentenza conclude un caso di grave violenza familiare, che ha sconvolto la comunità locale.

La Corte d'Assise di Arezzo ha condannato all'ergastolo Muhammad Irfan Rana, 37enne di origini pakistane, per l'omicidio della psicologa e psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, uccisa a colpi di zappa alla testa il 5 ottobre 2024 nella tenuta di famiglia a Poggi Grassi, nel comune di Foiano della Chiana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

arezzo condannato all8217ergastolo uccise la madre della ex a colpi di zappa

© Firenzepost.it - Arezzo: condannato all’ergastolo, uccise la madre della ex a colpi di zappa

Leggi anche: Uccise la madre dell’ex fidanzata, condannato all’ergastolo

Leggi anche: Arezzo, uccise la donna che lo ospitava: 37enne condannato all’ergastolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

arezzo condannato all8217ergastolo ucciseArezzo, uccise la donna che lo ospitava: 37enne condannato all’ergastolo - I giudici della corte d'Assise del tribunale di Arezzo hanno condannato all'ergastolo Mohamed Irfan Rhana, il 37enne pachistano che il 5 ottobre 2024 uccise a ... msn.com

arezzo condannato all8217ergastolo ucciseCondannato all'ergastolo il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami - La psicoterapeuta di 72 anni, fu uccisa nella sua casa di Foiano della Chiana. msn.com

arezzo condannato all8217ergastolo ucciseFemminicidio di Letizia Girolami, condannato all'ergastolo l'ex della figlia: «Fu crudele». La lite per i pavoncini morti e il "disagio mentale" - Condannato all'ergastolo il 37enne pachistano Mohamed Irfan Rhana che il 5 ottobre 2024 uccise Letizia Girolami, una psicoterapeuta di 72 anni, nella sua casa di Foiano della ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.