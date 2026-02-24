Treviso bimba di 8 anni cade in palestra a scuola e batte la testa | ricoverata in terapia intensiva

Una bambina di otto anni è caduta accidentalmente in palestra durante l’orario scolastico, provocando un forte impatto alla testa. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio mentre giocava con gli amici. L’infortunio ha richiesto un intervento tempestivo: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove è stata sedata e intubata prima di essere trasferita nel reparto di neurochirurgia. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle sue condizioni.

La bimba trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stata sedata ed intubata e infine ricoverata nel reparto di neurochirurgia.