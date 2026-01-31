bimba di 12 anni ricoverata in terapia intensiva dopo caduta dal quarto piano in centro a bologna

Una bambina di 12 anni è finita in terapia intensiva dopo essere caduta dal quarto piano di un edificio nel centro di Bologna. La ragazza si trovava in zona quando è avvenuto l’incidente, ancora da chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la bambina in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma si spera in un intervento efficace.

Una bimba di 12 anni è ricoverata in terapia intensiva dopo una caduta dal quarto piano di un edificio nel centro storico di Bologna. L’incidente è avvenuto in serata, intorno alle 20.30, in un’area residenziale del quartiere Santo Stefano, nei pressi della basilica. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la ragazzina sarebbe scivolata da una finestra aperta del quarto piano, probabilmente durante un momento di distrazione o in seguito a un movimento improvviso. Il corpo è stato trovato da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare attrezzature per raggiungere il punto dove era caduta la minore, e l’ambulanza del 118, che ha trasportato la bambina in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Una bambina di 17 mesi è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole della madre.

Una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quarto piano di un appartamento in periferia a Bologna.

