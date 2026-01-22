Ingerisce i farmaci della mamma | bimba di 17 mesi ricoverata in terapia intensiva a Palermo

Una bambina di 17 mesi è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole della madre. L’incidente è avvenuto ieri, e al momento si stanno valutando le sue condizioni. La situazione evidenzia l’importanza di mantenere i farmaci fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti di questo tipo.

Una bimba di 17 mesi è arrivata ieri all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo aver ingerito accidentalmente alcune pillole della madre. La piccola è stata subito sottoposta alle prime cure e agli accertamenti clinici necessari. Valutate le sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Palermo, dove la bambina è stata ricoverata per ulteriori cure e un monitoraggio specialistico. Le sue condizioni sono costantemente seguite dal personale medico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

