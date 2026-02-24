Trevisani lancia un’ipotesi | Se l’Inter rimonta in Champions con il Genoa…

Trevisani suggerisce che, se l’Inter riesce a rimontare in Champions League durante la prossima partita contro il Genoa, potrebbe cambiare le prospettive stagionali. La sua ipotesi si basa sulla recente forma della squadra e sulla possibilità di ottenere una vittoria convincente in casa. La partita si preannuncia decisiva per il futuro della squadra e per il morale dei tifosi, che attendono con ansia l’esito dell’incontro.

Il campionato di Serie A sta entrando in una fase caldissima e le dinamiche di vertice sono finite sotto la lente d'ingrandimento degli esperti. Durante l'ultima puntata del format "Fontana di Trevi", il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, voce tra le più autorevoli del panorama sportivo italiano, ha analizzato con estrema lucidità il momento della Beneamata e le reali possibilità di cucirsi il tricolore sul petto.

