Trevisani esalta l’arbitraggio di Dover in Inter Napoli | da Champions League Le parole
Trevisani ha commentato positivamente la direzione di gara di Dover durante l'incontro tra Inter e Napoli, sottolineando la correttezza e la precisione dell'arbitro. L’analisi si inserisce nel contesto delle recenti partite di Champions League, evidenziando l'importanza di un arbitraggio accurato per il buon andamento delle competizioni. Le parole dell’esperto contribuiscono a un dibattito equilibrato sul ruolo degli arbitri in match di alto livello.
Inter News 24 . Segui le ultimissime. La recente sfida di alta classifica tra i nerazzurri e il Napoli continua a far discutere, non solo per il risultato sul campo, ma soprattutto per la direzione di gara dell’arbitro Doveri. Sulla questione è intervenuto con vigore Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista sportivo, durante il programma “Cronache di Spogliatoio”. Secondo la fonte, l’operato del fischietto romano è stato uno dei migliori visti negli ultimi anni nel panorama calcistico italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Risultati Champions League LIVE: in corso le partite delle 21, scendono in campo Inter e Napoli
Leggi anche: Compagnoni riflette: «Inter? In Champions una partita strana. Le parole di Conte dopo PSV Napoli mi preoccupano, se dovesse perdere…»
Napoli in crescita, Trevisani elogia gli azzurri: Sabatini teme per l’arbitro di Inter-Napoli #Napoli #SerieA #Pressing #InterNapoli #Trevisani #Sabatini #CalcioItaliano - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.