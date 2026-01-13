Trevisani esalta l’arbitraggio di Dover in Inter Napoli | da Champions League Le parole

Trevisani ha commentato positivamente la direzione di gara di Dover durante l'incontro tra Inter e Napoli, sottolineando la correttezza e la precisione dell'arbitro. L’analisi si inserisce nel contesto delle recenti partite di Champions League, evidenziando l'importanza di un arbitraggio accurato per il buon andamento delle competizioni. Le parole dell’esperto contribuiscono a un dibattito equilibrato sul ruolo degli arbitri in match di alto livello.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. La recente sfida di alta classifica tra i  nerazzurri  e il Napoli continua a far discutere, non solo per il risultato sul campo, ma soprattutto per la direzione di gara dell’arbitro  Doveri. Sulla questione è intervenuto con vigore  Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista sportivo, durante il programma  “Cronache di Spogliatoio”. Secondo la fonte, l’operato del fischietto romano è stato  uno dei migliori visti negli ultimi anni  nel panorama calcistico italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

