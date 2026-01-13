Trevisani esalta l’arbitraggio di Dover in Inter Napoli | da Champions League Le parole

Trevisani ha commentato positivamente la direzione di gara di Dover durante l'incontro tra Inter e Napoli, sottolineando la correttezza e la precisione dell'arbitro. L’analisi si inserisce nel contesto delle recenti partite di Champions League, evidenziando l'importanza di un arbitraggio accurato per il buon andamento delle competizioni. Le parole dell’esperto contribuiscono a un dibattito equilibrato sul ruolo degli arbitri in match di alto livello.

