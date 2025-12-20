Atalanta Palladino tiene i suoi sulla corda | Con il Genoa come se fossimo in Champions

Bergamo, 20 dicembre 2025 – Domani sera l’Atalanta, impegnata nel posticipo serale alle 20.45 a Marassi in casa del Genoa, cerca un successo in trasferta che manca dal 21 settembre, dalla vittoria sul campo del Torino. Partita particolare per il tecnico Raffaele Palladino, che torna sulla sponda rossoblù del capoluogo ligure dove è esploso da attaccante vent’anni fa nel Grifone allenato da Gasperini. Dea senza alcuni titolari ma con abbondanza di scelte in ogni reparto. Il tecnico nerazzurro, dopo le due vittorie casalinghe contro Chelsea e Cagliari della scorsa settimana, chiede ai suoi massima concentrazione e il giusto approccio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

