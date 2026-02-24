Treviglio assegnati 15 orti comunali | tre andranno a persone fragili o con disabilità

A Treviglio, il Comune ha assegnato 15 orti comunali in via Castolda, dopo aver concluso le pratiche lunedì 23 febbraio. La decisione mira a sostenere persone fragili e con disabilità, che riceveranno tre di questi spazi. L'assegnazione si inserisce in un progetto di inclusione sociale e di promozione di attività all'aperto. La consegna ufficiale degli orti avverrà nelle prossime settimane, con la consegna delle chiavi agli assegnatari.

Treviglio. Si è chiusa lunedì 23 febbraio la procedura di assegnazione di 15 orti comunali situati in via Castolda. Tre orti sono stati destinati a persone fragili o con disabilità, a conferma dell'attenzione dell'amministrazione verso le fasce più vulnerabili. Il patrimonio di orti comunali del territorio conta complessivamente 55 appezzamenti, ciascuno di 100 metri quadri. Gli assegnatari, selezionati attraverso regolare bando comunale, entreranno in possesso dei propri orti dal 1° marzo, versando un contributo annuale di 100 euro. L'amministrazione ha annunciato per il 2026 interventi di manutenzione straordinaria delle casette degli attrezzi, già riqualificate tre anni fa, con tinteggiature mirate a uniformare l'aspetto estetico di tutti i depositi.