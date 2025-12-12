Casa Bottazzi diventa un ' condominio inclusivo' | attese persone fragili e con disabilità

Casa Bottazzi, situata nel centro di Bondeno, si trasforma in un condominio inclusivo dedicato ad accogliere persone fragili e con disabilità. Il completamento dell’edificio apre le porte a un progetto innovativo volto a promuovere l’inclusione sociale e il benessere di tutti i residenti, creando un esempio di convivenza solidale e accessibile.

Il completamento di Casa Bottazzi, nel cuore di Bondeno, aprirà alla possibilità di dare il via al progetto del ‘Condominio inclusivo’. Uno spazio abitativo, affiancato da personale qualificato, che offrirà a persone anziane e diversamente abili l’opportunità di svolgere un percorso di vita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

LORIS BATACCHI, CAPO UFFICIO PACCHI !

Video LORIS BATACCHI, CAPO UFFICIO PACCHI ! Video LORIS BATACCHI, CAPO UFFICIO PACCHI !

Cerca Video Caricamento del Video...

OPPOSTI * Tanzi Cecilia, si riconferma anche quest’anno in squadra * Bottazzi Martina, NEW ENTRY in casa Cus, dopo le esperienze passate alla Montebello In bocca al lupo Ceci e Marti! ? #wearecusparma #cusparmavolley #1div - facebook.com Vai su Facebook

"MAGIC PNEUS SNC DI BOTTAZZI LUCA " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X