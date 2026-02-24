Trenord cerca macchinisti e altri profili | come candidarsi

Trenord ha annunciato l’apertura di nuove posizioni per macchinisti e altri ruoli, a causa dell’aumento dei servizi ferroviari. La società invita chi cerca lavoro a inviare la candidatura tra il 28 febbraio e l’11 marzo, attraverso il sito ufficiale. La ricerca riguarda figure con esperienza nel settore e giovani in cerca di prima occupazione. Chi vuole entrare nel team può consultare i dettagli sul portale dedicato.

Trenord cerca macchinisti. Dalle 11 di mercoledì 28 febbraio fino all'11 marzo è possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team. Le indicazioni saranno rese disponibili sulla pagina "Lavora con noi" del sito trenord.it. Sono anche aperte le selezioni per le figure di addetto vendite online e Supply Chain Specialist. Il macchinista è il responsabile della condotta dei treni e lavora in costante sinergia con il capotreno e la Sala operativa. I candidati selezionati per questo ruolo inizieranno il percorso di formazione organizzato dall'azienda, che (spiega Trenord) consentirà loro di acquisire le competenze necessarie.