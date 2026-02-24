Trenord assume | si cercano nuovi macchinisti

Trenord ha avviato una campagna di assunzioni per trovare nuovi macchinisti, per far fronte all’aumento dei servizi. La causa è la necessità di garantire più sicurezza e puntualità sulle linee lombarde. A partire dalle 11 di mercoledì 25 febbraio, i candidati potranno inviare le proprie domande di lavoro. La selezione mira a rafforzare il personale che gestisce quotidianamente oltre 2400 corse in otto province della regione.

Sarà possibile presentare la propria candidatura da domani a partire dalle 11. Aperte anche altre posizioni: tutti i dettagli Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team dei professionisti responsabili della condotta delle oltre 2400 corse che ogni giorno circolano in tutta la Lombardia, in otto province limitrofe, verso l'Aeroporto Internazionale di Malpensa. Un'offerta di servizio utilizzata ogni giorno da 790 mila passeggeri, che non ha pari nel resto d'Italia e che è in continua evoluzione.

I macchinisti scarseggiano: Trenord paga 2,7 milioni per farli spostare con i taxiA causa della carenza di personale e delle difficoltà organizzative, Trenord ha deciso di spendere fino a 2,7 milioni di euro all’anno per far spostare i macchinisti con taxi e servizi di noleggio, affrontando una serie di criticità che coinvolgono la gestione della rete ferroviaria.