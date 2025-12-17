I macchinisti scarseggiano | Trenord paga 2,7 milioni per farli spostare con i taxi

A causa della carenza di personale e delle difficoltà organizzative, Trenord ha deciso di spendere fino a 2,7 milioni di euro all’anno per far spostare i macchinisti con taxi e servizi di noleggio, affrontando una serie di criticità che coinvolgono la gestione della rete ferroviaria.

Milano – Mancanza di personale, mancanza di spazi all'interno dei depositi, mancanza di formazione e, non ultime, le diseconomie di una rete ferroviaria che ha due padroni diversi: tutto questo fa sì che Trenord arrivi a spendere anche 2,7 milioni di euro all'anno per pagare le corse dei taxi o dei servizi di noleggio auto con conducente. Una cifra comunicata dall'assessorato regionale ai Trasporti nella risposta all'interrogazione di Simone Negri, consigliere regionale del Pd. "L'impegno finanziario annuo tra il 2022 ed il 2024 ammonta ad un range complessivo tra i 2 milioni e i 2,7 milioni di euro".

