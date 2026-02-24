Treni | l' ennesima odissea è servita E per gli aretini niente bonus ritardi

Da arezzonotizie.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di disservizi ferroviari ha colpito gli utenti di Arezzo, causati da problemi tecnici alle linee regionali. I pendolari hanno subito ritardi ripetuti, senza poter usufruire nemmeno del bonus previsto per i ritardi di gennaio, che è stato negato per un margine minimo dello 0,05%. La situazione si ripete, lasciando molti senza alternative concrete per i loro spostamenti quotidiani. La prossima fermata sembra ancora lontana.

Ad aggravare la pesantezza di una mattinata tra cancellazioni e disagi è stato l'annuncio che i pendolari non avranno diritto ad alcun risarcimento per i disservizi di gennaio. Boni e Giani: "Capiamo, lavoriamo per cambiare il sistema di ristoro". FdI: "L'ennesima presa in giro della Regione" Non solo il rimborso per i ritardi di gennaio non è stato concesso per un 0,05% di margine ma, di nuovo, i pendolari ferroviari hanno vissuto l'ennesima giornata da dimenticare. A partire dalle 7.15 di questa mattina, 24 febbraio, la circolazione sulla linea sulla linea convenzionale Roma - Firenze è stata prima stoppata e poi rallentata per fino al primo pomeriggio così da consentire delle verifiche tecniche tra Incisa e Rignano sull'Arno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Caos treni, ennesima mattinata nera per i pendolari: cancellazioni, guasti e ritardi recordUn guasto a un convoglio ha causato ritardi e cancellazioni sui binari del Lodigiano questa mattina.

Una settimana nera sui binari: "Ferrara-Ravenna, solita odissea. Treni cancellati, ritardi continui"Una settimana difficile sui binari tra Ferrara e Ravenna.

Argomenti correlati

Treni: ritardi e guasti, odissea senza fine; Sanità ennese, l’ennesima beffa: niente fondi per la Radioterapia oncologica.

treni l ennesima odisseaTreni: ritardi e guasti, odissea senza fineA pochi metri dall’arrivo nella stazione di Bojano, il convoglio si è fermato per due ore ed è poi dovuto tornare indietro fino a Isernia per un cavo della fibra ottica tranciato, che ha disconnesso i ... rainews.it

Codogno, 44enne muore sotto un treno merci, circolazione bloccata. L'odissea dei viaggiatori: «Mai vista tanta disorganizzazione»Il dramma sulla linea ferroviaria Milano-Bologna, poco prima delle 9. Treni bloccati per oltre due ore. Tra la folla (esausta) rimasta in attesa, anche la giornalista del Corriere della Sera, Paola D' ... milano.corriere.it