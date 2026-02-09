Una settimana nera sui binari | Ferrara-Ravenna solita odissea Treni cancellati ritardi continui

Una settimana difficile sui binari tra Ferrara e Ravenna. I treni continuano a essere cancellati o in ritardo, creando disagi ai pendolari. Maria Colotti, lavoratrice a Ravenna, ogni giorno sale sul treno ad Argenta, ma non nasconde la sua frustrazione.

Maria Colotti, dipendente dell’azienda sanitaria, lavora a Ravenna. Sale sul treno ad Argenta. "Se posso lo evito", dice la presidente del comitato che si è formato da alcuni mesi per denunciare ritardi, disagi e treni che spariscono. Sul lavoro è molto precisa, ma fa fatica a tenere tutti quei conti, i conti dei disguidi. Ultima settimana sulla linea Ferrara-Ravenna, ultima settimana di passione. "Andiamo a ritroso", dice. E comincia ad elencare. "Sabato sette febbraio, l’altro giorno. Il treno delle 6,10 da Ferrara viene cancellato. L’altoparlante annuncia l’autobus sostitutivo". E’ solo il primo intoppo, l’elenco continua, binari e vagoni, chi sale e chi scende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

