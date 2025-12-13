Pendolari e il trasporto pubblico Treni incontro in regione a gennaio Due mesi di lavori sulla linea lenta

A gennaio si terrà a livello regionale un incontro dedicato al monitoraggio del trasporto pubblico ferroviario sulla linea Roma-Firenze. L’assessore Filippo Boni ha convocato il Tavolo permanente sui trasporti ferroviari, segnando l’avvio di un percorso di due mesi di lavori per migliorare il servizio e affrontare le criticità della linea lenta.

Svolta per il monitoraggio del trasporto pubblico su rotaia. L’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Filippo Boni ha infatti convocato per il prossimo 9 gennaio alle 10,30 il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze. Al summit parteciperanno, oltre a Boni, i comitati dei pendolari, i sindaci e gli amministratori locali, Trenitalia, Rfi e rappresentanti della Regione. L’iniziativa avrà cadenza periodica e diventerà un punto di riferimento stabile per il monitoraggio del servizio e il dialogo tra istituzioni, aziende e utenti. Verranno inoltre raccolte le segnalazioni dagli utenti, in modo tale da programmare azioni correttive necessarie e relativi investimenti. Lanazione.it

