Una tragica incidente ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Bologna e Castel San Pietro, causando disagi e possibili ritardi sui treni della linea Bologna-Ancona, coinvolgendo anche la Romagna. La sospensione, iniziata alle 8:50, è dovuta agli accertamenti dell’autorità giudiziaria in seguito all’investimento di una persona vicino a San Lazzaro. La situazione resta delicata, con conseguenze sulla mobilità dei passeggeri.

© Cesenatoday.it - Investita una persona, circolazione ferroviaria sospesa: treni a rischio ritardi e cancellazioni

Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona che interessa anche la Romagna: la circolazione è stata sospesa tra Bologna e Castel San Pietro dalle ore 8:50 per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona nei pressi di San Lazzaro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

