Tremendo frontale sulla Sr71 | ci sono due feriti gravi Riaperta la strada

Un grave incidente sulla Sr71 ha coinvolto due auto, causando due feriti gravi. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, che ha portato a uno scontro frontale nel territorio di Castiglion Fiorentino, in località Montecchio Vesponi. La strada è stata riaperta dopo i soccorsi, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Due persone sono state soccorse in codice rosso. Sul posto sanitari, vigili del fuoco, Polizia municipale e carabinieri Violento incidente tra due auto lungo Sr71 in Valdichiana intorno alle 14,40 di oggi, martedì 24 febbraio, nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino, in località Montecchio Vesponi. Ci sono due feriti gravi. A scontrarsi sono state due autovetture: un fuoristrada Jeep e una Bmw. Dopo l'impatto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est (in particolare con ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona e con ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino), i vigili del fuoco del comando aretino, Polizia municipale di Castiglion Fiorentino e i carabinieri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

