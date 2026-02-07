Incidente frontale sulla Cadore Mare passeggeri sbalzati fuori dal veicolo | cinque feriti due sono gravi

Questa mattina sulla Cadore Mare, tra San Vendemiano e Oderzo, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e ha fatto sbalzare fuori dal veicolo alcuni passeggeri. Cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso, che hanno trasportato i feriti negli ospedali. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente.

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Grave incidente tra due auto nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, sulla Cadore Mare direzione Oderzo-Conegliano. Nell'impatto due passeggeri sono stati sbalzati fuori da uno dei veicoli che è poi finito nel fossato. Il bilancio è di 5 persone ferite, due sono gravi. L'incidente Subito si sono attivati tutti i dispositivi di soccorso con l’arrivo dei vigili del fuoco dal distaccamento di Conegliano che hanno estratto due passeggeri rimasti intrappolati nell'auto finita nel fossato. Le cinque persone coinvolte nell'incidente sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente frontale sulla Cadore Mare, passeggeri sbalzati fuori dal veicolo: cinque feriti, due sono gravi Approfondimenti su Cadore Mare Incidente tra due auto sulla Cadore Mare, passeggeri sbalzati fuori dal veicolo: cinque feriti, uno è grave Questa mattina, sulla Cadore Mare tra San Vendemiano e Oderzo-Conegliano, due auto si sono scontrate frontalmente. Incidente frontale tra auto sulla Via del Mare: due feriti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cadore Mare Incidente frontale tra due auto sulla Cadore Mare, passeggeri sbalzati fuori dal veicolo: cinque feriti, due sono graviSAN VENDEMIANO (TREVISO) - Grave incidente tra due auto nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, sulla Cadore ... msn.com Scontro sulla Cadore Mare: auto vola nel fosso dopo lo schianto, due feriti graviDrammatico incidente a San Vendemiano nella mattinata di oggi 7 febbraio: cinque persone coinvolte, due delle quali sono state sbalzate fuori dall'abitacolo per la violenza dell'impatto. Vigili del Fu ... trevisotoday.it Te si Veneto se... Parole de me Mare… facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.